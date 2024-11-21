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Beşiktaş'tan 15 milyon euroluk transfer harekatı

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#Beşiktaş#Nice#Jeremie Boga
Beşiktaştan 15 milyon euroluk transfer harekatı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 17:03

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta rota Fransa'ya çevrildi. Siyah beyazlıların Nice'te forma giyen Jeremie Boga ile ilgilendiği ileri sürüldü.

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Sezona Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Avrupa'da ve Süper Lig'de başarı hedefiyle başlayan Beşiktaş, kış transfer döneminde hücum hattını güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.

Alexandre Lacazette, Matias Vargas ve Jorginho gibi isimlerin gündemden düşmediği siyah beyazlılarda transfer hareketliliği yaşanıyor.

Giovanni van Bronckhorst'un talimatları ve Hasan Arat'ın önderliğinde listesini oluşturan Beşiktaş'ta rota Fransa'ya çevrildi.

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15 MİLYON EUROLUK KANAT

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, Fransa Lig 1 ekibi Nice forması giyen Jeremie Boga’yı takibe aldı. Takımıyla 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Fildişili oyuncunun mevcut piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Çok yönlülüğüyle dikkat çeken 27 yaşındaki Boga, hücumun her tarafında görev alabiliyor.

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NICE BIRAKMAK İSTEMİYOR

Haberde Fransız ekibinin Jeremie Boga’yı satmaya niyetli olmadığı, yıldız oyuncuyu takımlarında tutmak istediği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin ciddi bir şekilde Nice'in kapısını çalacağını ve ikna çalışmalarının başlayacağı aktarıldı.

Bu sezon takımıyla 11 maçta 681 dakika şans bulan Boga, 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

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#Beşiktaş#Nice#Jeremie Boga

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