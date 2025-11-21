Beşiktaş'taki Rafa Silva krizi FIFA'ya taşınıyor! Tesislere noter çağrılıp zabıt tutturuldu

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi giderek büyüyor...

İDMANLARA ÇIKMAMAYA DEVAM EDİYOR

Mutsuz olduğunu öne sürerek, “3 milyon Euro getireyim beni bırakın” diyen ancak bu teklifinin yönetim tarafından reddedilmesi üzerine, “Kalıyorum” açıklaması yapan Portekizli futbolcu, idmanlara çıkmamaya devam ediyor.

TESİSLERE NOTER ÇAĞRILIP ZABIT TUTULDU

Belinin ağrıdığını söyleyerek antrenmanlara katılmayan Rafa Silva’ya yöneticiler, “Hastaneye gidip MR çektir sakatlığını belgele” dedi. Bunun üzerine önceki gün çekilen MR’ı temiz çıkan tecrübeli oyuncu, buna rağmen dünkü idmana da gelmeyince Beşiktaş yönetimi Nevzat Demir Tesisleri’ne noter çağırıp, Rafa’nın antrenmanda olmadığına dair tutanak tutturdu.

AYRILMAYA KARARLI

Futbol Komitesi Üyesi Kaan Kasacı, kulüpten hiçbir alacağı olmamasına rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyen Rafa Silva hakkında hukuki işlem başlattıklarını ve FİFA’ya şikayet edeceklerini açıkladı. Bu arada Portekizli oyuncunun, yakınlarına devre arasında Beşiktaş’tan ayrılmaya kesin kararlı olduğunu söylediği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi de ayrılık ihtimalini dikkate alarak yeni bir on numara arayışına başladı.