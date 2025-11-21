×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş'taki Rafa Silva krizi FIFA'ya taşınıyor! Tesislere noter çağrılıp zabıt tutturuldu

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Rafa Silva#FIFA
Beşiktaştaki Rafa Silva krizi FIFAya taşınıyor Tesislere noter çağrılıp zabıt tutturuldu
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 07:00

Sakat olmadığı ortaya çıkan Rafa Silva, dünkü idmana da katılmayınca tesislere noter çağrılıp zabıt tutturuldu. Yönetici Kasacı, oyuncuyu FİFA’ya şikayet edeceklerini söyledi.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi giderek büyüyor...

 

Gözden KaçmasınJose Mourinhodan Rafa Silva açıklamasıJose Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması!Haberi görüntüle

İDMANLARA ÇIKMAMAYA DEVAM EDİYOR

Mutsuz olduğunu öne sürerek, “3 milyon Euro getireyim beni bırakın” diyen ancak bu teklifinin yönetim tarafından reddedilmesi üzerine, “Kalıyorum” açıklaması yapan Portekizli futbolcu, idmanlara çıkmamaya devam ediyor.

Beşiktaştaki Rafa Silva krizi FIFAya taşınıyor Tesislere noter çağrılıp zabıt tutturuldu

TESİSLERE NOTER ÇAĞRILIP ZABIT TUTULDU

Belinin ağrıdığını söyleyerek antrenmanlara katılmayan Rafa Silva’ya yöneticiler, “Hastaneye gidip MR çektir sakatlığını belgele” dedi. Bunun üzerine önceki gün çekilen MR’ı temiz çıkan tecrübeli oyuncu, buna rağmen dünkü idmana da gelmeyince Beşiktaş yönetimi Nevzat Demir Tesisleri’ne noter çağırıp, Rafa’nın antrenmanda olmadığına dair tutanak tutturdu.

Haberin Devamı

AYRILMAYA KARARLI

Futbol Komitesi Üyesi Kaan Kasacı, kulüpten hiçbir alacağı olmamasına rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyen Rafa Silva hakkında hukuki işlem başlattıklarını ve FİFA’ya şikayet edeceklerini açıkladı. Bu arada Portekizli oyuncunun, yakınlarına devre arasında Beşiktaş’tan ayrılmaya kesin kararlı olduğunu söylediği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi de ayrılık ihtimalini dikkate alarak yeni bir on numara arayışına başladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Rafa Silva#FIFA

BAKMADAN GEÇME!