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Beşiktaş'taki kanat krizi Kerem Aktürkoğlu ile çözülecek!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Kerem Aktürkoğlu#Benfica
Beşiktaştaki kanat krizi Kerem Aktürkoğlu ile çözülecek
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 07:00

Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için çalışmalara başladı. Siyah-Beyazlı takım, milli futbolcunun bonservisi için bonservis görüşmeleri yapıyor. İşte detaylar...

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KEREM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Siyah beyazlılar, geçen yıl 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray’dan Portekiz ekibine giden Kerem Aktürkoğlu’nu renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. Benfica’daki ilk sezonunda 53 maça çıkıp 16 gol, 13 asist üreten milli futbolcunun da Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaştaki kanat krizi Kerem Aktürkoğlu ile çözülecek

24 MİLYON EURO İÇİN SPONSOR GÖRÜŞMELERİ YAPILIYOR

Portekiz ekibinde sergilediği başarılı performansla piyasa değerini 24 milyon Euro’ya kadar çıkaran Kerem Aktürkoğlu için bu kadar yüksek meblağı ödemesi şu an için mümkün olmayan Beşiktaş yönetiminin, transferi gerçekleştirmek için bazı iş insanlarıyla görüşmeler yaptığı öğrenildi.

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Siyah beyazlılar, bu rakamın önemli bölümünü karşılayacak bir sponsor bulduğu takdirde, şu an için takımda en zayıf bölge olarak görülen sol kanatta.

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#Beşiktaş#Kerem Aktürkoğlu#Benfica

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