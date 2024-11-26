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Hürriyet yazarları Fırat Aydınus, Uğur Meleke, Güntekin Onay ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın olaylarını değerlendirdi.

1- Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta Göztepe’ye 4-2 yenildi. Siyah beyazlı takımdaki kötü gidişin sorumlusu sizce kim?

Mehmet ARSLAN: EN UFAK BiR TAKILMA G.SARAY’I STRESE SOKAR

İcardi’nin yokluğu Okan Buruk’u arayışlara sürüklüyor. Bodrum maçındaki G.Saray’ı beğenmedim. Rakip alan baskısı ve coşkusundan çok uzaktı. Bunda Volkan Demirel’in yeni devraldığı Bodrum’un direnci de etkiliydi. Rakip 10 kişi kalmasa belki de skoru bulamayacaktı G.Saray. Ama öyle bir forvet hattı var ki, şapkadan tavşan çıkarıyor. Bodrum maçı takımda gerileme olduğu hissi verdi. En ufak bir takılma onları strese sokar.

Uğur MELEKE: DiZiLiŞi FAZLA KURCALIYOR

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G.Saray’ın üçüncü sezonu yarılayan istikrarlı bir çizgisi var. Bunun için Buruk ve futbolcuları tebrik etmek gerek. Ancak Buruk’un dizilişi fazla kurcaladığı kanaatindeyim. Süper Kupa ikinci yarısında 4-4-2’ye dönüş, yine 4-4-2 başlanan Young Boys ve Kasımpaşa maçlarının sonuçları ortada. Ayrıca üçlü savunmayla Elfsborg’dan 3, Samsun’dan 2 gol yenen maçlarda da savunma sıkıntıları vardı. Bodrum maçı ilk yarısındaki görüntü de iyi değildi.

Fırat AYDINUS: KÖTÜ OYNARKEN DE KAZANMAYI BiLiYOR

G.Saray kötü oynarken de kazanıyor. Ülkemizde görüşler sonuca endeksli olduğundan, takım kazandıktan sonra ne sistem ne de oyun pek sorgulanmaz. Ama şu bir gerçek; şampiyonluk yolunda en önemli adımların atıldığı maçlar iyi oynamadan kazandığın maçlardır. Kazanmak için ise gol atmak gerekir. G.Saray golcü konusunda en efektif takım. İcardi yoksa Osimhen’i, o da yoksa Batshuayi’si var.

Güntekin ONAY: KONSANTRASYON DÜŞÜKTÜ

G.Saray, Bodrum 10 kişi kalmasa maçı kazanır mıydı, bu sorunun cevabını vermek tabii ki mümkün değil. Ancak o maçtaki koşullardan dolayı oyuncuların konsantrasyonunun düşük olduğunu gördük. Takımlar zaman zaman böyle maçlar oynar. Önemli olan bu günlerde 3 puandır. Buruk’un 3’lü savunma kurgusu İcardi ve Osimhen’i beraber oynatabilmek açısından mantıklıydı. Ancak çift santrfor oynamayacaksa 3-1-4-2’ye gerek yok.

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2- G.Saray iyi oynamadı ama 12. maçında 11. galibiyetle rekor kırdı. Rekoru ve maça 3-5-2 başlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Güntekin ONAY: MiLLi MAÇ ARASINDA 5-6 GÜN iZiN YAPMAK NEDiR!

Beşiktaş net bir şekilde görülüyor ki, sıkı çalışmıyor. Sezon başındaki tempo, dinamizm ve form yok. Son bir aydır düşüş çok keskin oldu. Kolay kolay gol yemeyen takım artık pres yapamıyor, baskıya karşılık veremiyor, pozisyon üretmekte de güçlük çekiyor. Duran topları ne savunabiliyor ne de kullanırken etkili olabiliyor. Maçların ikinci yarısında belirgin bir düşüş var. Bütün bunlar gösteriyor ki, antrenman temposu yeterli düzeyde değil. Milli arada 5-6 gün izin yapmak nedir! Yaşanan bu düşüşün sorumlusu kesinlikle Van Bronckhorst ve ekibi. Saha içi organizasyonu hem top ayağında iken hem rakipte iken çok eksik. Beşiktaş iyi çalıştırılmıyor.

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Fırat AYDINUS: SADECE HOCA DEĞiL, YÖNETiM VE FUTBOLCULAR DA SORUMLU

Kendi evinde ilk 10 dakikada 2-0 öne geçtiğin bir maçı 4 gol yiyerek kaybediyorsan, son 2 iç saha müsabakasında 7 gol yiyorsan ve Beşiktaş olarak ligin henüz 3’te 1’i tamamlanmışken lider ile aranda 13 puan fark oluşup 6. sırada yer alıyorsan; bunun sorumlusu seçimde ve sezon başında en yüksek perdeden vaatleri sıralayan yönetimdir, oynattığı bu oyun ile gidişata çare bulamayan teknik adamdır ve sahada bu skorlara isyan etmeyen, reaksiyon göstermeyen, mücadele vermeyen futbolculardır.

Mehmet ARSLAN: SÜPER KUPA’DAN SONRA HEM TAKIM HEM BiREYSEL OLARAK GELiŞEMEDi

Bir takımda işler kötü gidiyorsa en büyük sorumlu teknik direktördür. Sezon başı neredeyse sıfırdan kuruldu bu takım. Yeni transferler, yeni hoca ve yeni bir yönetimle. Harika bir futbolla Süper Kupa maçında Galatasaray’ı yendikten sonra, hem takım olarak hem de bireysel anlamda gelişme gösteremediler. Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, “Duran toplarda Beşiktaş’ın zaafını biliyorduk” derken dersine ne kadar iyi çalıştığını gösteriyor aslında. Van Bronckhorst mu? Göztepe’nin bu planına hiçbir önlem almadan, “Üçüncü golden sonra disiplini kaybettik” açıklaması yaptı. Bu iki açıklama bile kötü gidişi özetliyor bize.

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Uğur MELEKE: ELiNDE ORiJiNAL SOL KANAT BAHTiYAR VARKEN MASUAKU’YU ÖNDE BAŞLATTI

Ana sorumlu elbette Van Bronckhorst... Elinde orijinal sol kanat Bahtiyar Zaynutdinov varken Masuaku’yu önde başlattı. Bahtiyar’ın bu sezon Beşiktaş’ta toplam aldığı dakika sayısı 5’ken milli takımda 480 dakika oynamış. Ve ısrarla görmezden geliyor Zaynutdinov’u. Ayrıca Beşiktaş’ın bu sezon kornerden bulduğu gol sayısı 1. Göztepe tek maçta iki korner golü attı Beşiktaş’a. Eğer Van Bronckhorst İngiltere’de çalışıyor olsaydı tribünler ona “Ne yaptığının farkında değilsin” tezahüratı yapardı. Bence ne yaptığının farkında değil Hollandalı.

3- 4-0’lık Sivas galibiyetiyle milli araya giren F.Bahçe, Kayseri’de de 6-2 kazandı. Sarı lacivertlileri nasıl buluyorsunuz?

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Uğur MELEKE: AZ ALKMAAR DEPLASMANINDAKi OYUN VE SKOR KIRILMA NOKTASI OLDU

Fenerbahçe için sanırım kırılma anı AZ Alkmaar deplasmanı oldu. Mourinho’nun sabit fikirli oyuncu seçimleri ve pragmatik yaklaşımı Alkmaar’da iflas etti; o günden sonra farklı sporculara yöneldi. Sivas ve Kayseri maçlarında taze şanslar verdiği Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın gibi oyuncular yıldızlaştılar ve gözleri parlayan bu sporcu grubu 180 dakikada 10 gol attı. Ve Fenerbahçe’yi gelecek için umutlandırdılar. Bu 180 dakikanın bir numaralı yıldızı Mert Hakan’dı. Ayrıca Avrupa listesine Oğuz’un değil Cengiz Ünder’in yazılmasının da ne kadar büyük bir hata olduğu çıktı ortaya.

Güntekin ONAY: BEŞiKTAŞ’IN TERSiNE FENERBAHÇE MOURiNHO TARAFINDAN SIKI ÇALIŞTIRILIYOR

Beşiktaş için söylediklerimin tam tersine şu görülüyor ki, Fenerbahçe Jose Mourinho tarafından sıkı çalıştırılıyor. Oyuncu grubunun kazanma arzusu yüksek. Forma rekabeti arttıkça takımın oyunu da daha güçleniyor. Mert Hakan Yandaş ve Oğuz Aydın’ın performansları, ayrıca Samet’in de iyi oyunu bunun göstergesi. Mourinho haftalar geçtikçe ligi ve takımını daha iyi tanıyor. Oyuncularını asla boş bırakmıyor ve ipleri güçlü bir şekilde elinde tutuyor. Fenerbahçe’nin şu anda tek sorunu En-Nesyri’nin istenen seviyeye ulaşmaması.

Fırat AYDINUS: EN ÖNEMLi POZiTiF GELiŞME OĞUZ AYDIN VE MERT HAKAN’IN PERFORMANSLARI

Oğuz Aydın’ın “Ben buradayım” mesajı verdiği maçta Fenerbahçe, taraftarına bir ara Samsun ve Göztepe maçlarını hatırlatsa da, pabuç pahalı diyerek silkelenip 6 gol atarak farklı kazandı. Kanarya gerek Sivasspor maçı ve gerekse Kayserispor deplasmanında beklenen üst düzey oyunu gösteremese de iki karşılaşmada toplam 10 gol atarak bol gollü galibiyetler izlettirdi.Fenerbahçe’deki en önemli pozitif gelişme, ilk defa Süper Lig’de ilk 11 oynayan Oğuz Aydın ve Mert Hakan Yandaş’ın gösterdikleri parlak performansla ön plana çıkmalarıydı.

Mehmet ARSLAN: KAYSERiSPOR MAÇINDA HiÇ GOL ATMAMIŞ GiBi ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELi

Nihayet diyebileceğim kalitede bir Fenerbahçe izledim. Bunda en büyük etken 11’de yer alan yerli oyuncuların farkı ve adanmışlığı. Mert Hakan Handaş ve Oğuz Aydın fark yaratan isimlerin başındaydı. Rakipten hep 1 adım önde müdahale ettiler topa. Bu reaksiyon oyun kalitesini yukarı çekti. Oğuz Aydın için küçük bir not düşmek isterim. Attığı o iki golü unutmalı, hiç atmamış gibi devam etmeli çalışmaya. 3-4 hafta önce “Mourinho bir şeyler hazırlıyor” demiştim. Sanırım ikinci devre çok daha farklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz.

4- EURO 2024’ten beri çoğunlukla başarılarıyla andığımız milli takım bu kez hayal kırıklığı yaşattı. Karadağ yenilgisinin sebebi ne?

Mehmet ARSLAN: MONTELLA iLK KEZ KÖTÜ SINAV VERDi MACARiSTAN MAÇLARI SONU OLABiLiR

Saha zemini, rakip direnci, soğuk ve yağmurlu hava... Vesaire... Vesaire.. Kolay maç, kolay rakip duygusu bozdu bizi. Sadece futbolcuları değil, teknik direktör Vincenzo Montella’yı da. “Başarı gibi başarısızlıkta da teknik adam sorumlu” demiştim. Montella milli takımın başına geldiği ilk günden bu yana ilk kez kötü bir sınav verdi. Karadağ maçına hiç de iyi hazırlanamadığımız çıktı ortaya. Macaristan ile oynayacağımız play-off maçı (hiç istemem ama) İtalyan teknik direktör son maçı olabilir.

Uğur MELEKE: MiLLi TAKIM iÇ SAHA KARŞILAŞMALARINI ÇOĞUNLUKLA iZMiR’DE OYNAMALI

Ben milli takımımızın Uluslar Ligi’ni, özellikle de son Galler-Karadağ maçlarını doğru ele alamadığını düşünüyorum. Dünya Kupası play-off fırsatının galiba kimse farkında değildi. Grubu lider bitirsek çok büyük ihtimalle 4 play-off biletinden birini cebe koymuştuk. Dikkatimi çeken ikinci konu da Türkiye’nin bir milli takım stadının olmaması. Ben Gürsel Aksel’deki İzlanda maçının havasına bayılmıştım. Küçük ama çok iyi bir atmosfer yaratıyorlar. Ben iç saha maçlarımızın çoğunlukla İzmir’de oynanması taraftarıyım.

Güntekin ONAY: SANTRFOR SORUNUNU ÇÖZEMEDi VE 4-6-0 FORMASYONUNU OTURTAMADI

Karadağ maçı bizim için büyük hayal kırıklığı. Galler’i yenmiş olsak Karadağ karşısında kaybetme lüksümüz vardı. Çok önemli olan grup liderliğini, 5 maçta sıfır puan almış Karadağ karşısında ellerimizle Galler’e hediye ettik. Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü gibi yurt dışında yıldızı parlayan oyuncularımız varken, Karadağ maçında aldığımız yenilginin izahı yok. O koşullarda Yunus Akgün yerine sağ kanatta Barış Alper Yılmaz tercih edilebilirdi. Ancak Vincenzo Montella ne yazık ki Barış Alper’i sürekli santrforda kullanıp adeta heba etti. Montella santrfor sorununu bir türlü çözemedi, Adana Demirspor’daki 4-6-0 formasyonunu da milli takıma enjekte edemedi.

Fırat AYDINUS: BÖYLE BiR GRUPTA iKiNCi OLMAMIZ KABUL EDiLECEK BiR DURUM DEĞiL

Elde böyle bir jenerasyon varken ve grupta bu takımlarla mücadele ederken A Ligi’ne direkt çıkmamız gerekiyordu. Bu gruptan lider çıkmak, play-off’ta Macaristan ile oynayıp A Ligi’ne yükselmekten daha kolaydı. Hava şartları zemin nasıl olursa olsun, daha önce oynadığı tüm müsabakaları kaybeden ve bizim maça kadar 1 gol atıp 8 gol yiyen Karadağ’dan 3 gol yemenin izahı olamaz. Bu grupta ikinci olup play-off oynayacak olmamız, kabul edilebilecek bir durum değil.

Murat Fevzi TANIRLI: 13. HAFTADA RADARA TAKILANLAR

· Eyüp’te meydan muharebesi (Eyüpspor-Rizespor).

· 28 şut, 10 isabet, 3 gol.

· 10 sarı, 1 kırmızı.

· Oğuz Aydın, Jose Mourinho’yu aydınlattı.

· 2 gol, 1 asist.

· Alanyaspor kariyeri: 24 gol, 10 asist.

· Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor!

· Galatasaray: Attığı 33, yediği 11.

· Fenerbahçe: Attığı 33, yediği 11.

· Sivas: Lapa lapa kar (Sivasspor-Kasımpaşa).

· Yağmur gibi istatistik.

· 34 faul, 30 şut, 7 isabet

· Göz-Göz şarkısı gibi: Medcezir.

· 2-0 gitti, 4-2 geldi.

· Bir dev karşısında 2.70 xG.

· Fenerbahçe: 6 gol-xG 3.83.

· Galatasaray: 1 gol-xG 3.16.

· Beşiktaş: 2 gol: xG 1.38.