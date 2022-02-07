Beşiktaş'ta zirve umutları tükendi! Tek hedef Türkiye Kupası...

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Sergen Yalçın’ın yerine gelen ve sezon sonuna kadar takımı çalıştırması kararlaştırılan Önder Karaveli, gelir gelmez topladığı puanlar ve kazandığı Süper Kupa ile güven kazanmıştı. Sürekli maç kaybeden takımın Karaveli geldikten sonra ilk 4 maçında alınan 1 mağlubiyet, 1 beraberliği, bu maçlarda oynanan üstün oyun hesaba katıldığında, tolere edilebilir kayıplar olmuştu. Peşinden Ziraat Türkiye Kupası’nda turun gelmesi ve hemen ardından kazanılan Süper Kupa da Karaveli’ye olan güvenin üst seviyeye çıkarmıştı.



Ancak; Süper Kupa dahil oynamış olduğu son 6 maçta 4 beraberlik 2 galibiyet alan Beşiktaş’ın, kazanma ile ilgili bir sıkıntısının olduğu ve artık tökezlemeye başladığı çok açık bir şekilde görülüyor.



Kazanılsa bile Süper Kupa maçının normal ve uzatma dakikaları 1-1 berabere bitti. Ligde ise Rizespor’la 2-2, Malatyaspor’la 1-1 ve Antalyaspor’la 0-0 berabere kalan Önder Karaveli’nin öğrencileri Karagümrük ve Gaziantep FK’yı 1-0 yenebildi. Skorlardan da anlaşılabileceği gibi Beşiktaş bir çok maçta tek golde kalıyor ve skor üretmekte de zorlanıyor. Önder Karaveli’nin kısa sürede bu duruma çözüm üretmesi kendisinden beklenen en önemli gelişme durumunda.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI TEK VE GERÇEK HEDEF



Antalyaspor beraberliğiyle lider Trabzonspor’un 20 puan gerisine düşen ve ligde 7’nci sıraya gerileyen Beşiktaş için, Avrupa kupalarına katılmanın en kestirme yolu Ziraat Türkiye Kupası olarak duruyor.



Trabzonspor’dan olduğu kadar 2’nci sıradaki Konyaspor’un da bir hayli gerisinde olan siyah beyazlılar için, kupayı kazanmak olmazsa olmaz bir seçenek haline geldi. Başta Başkan Ahmet Nur Çebi’nin ve Sportif Direktör Önder Kazancı’nın kritik Göztepe maçı öncesinde Önder Karaveli ile bir toplantı yaparak, kupanın önemine vurgu yapmaları, Beşiktaş’ta beklenen bir diğer önemli gelişme.