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Beşiktaş'ta Zaynutdinov ile yollar ayrıldı

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#Beşiktaş#Bakhtiyor Zainutdinov#Dinamo Moskova
Beşiktaşta Zaynutdinov ile yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 11:10

Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'un Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu açıkladı. Kazak futbolcu, Rus kulübüyle 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zaynutdinov’un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bakhtiyor Zaynutdinov’a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Dinamo Moskova'dan yapılan açıklamada, Zaynutdinov’la 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Beşiktaşta Zaynutdinov ile yollar ayrıldı

BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ: "BENİM İÇİN SADECE BİR TAKIM DEĞİL, GERÇEK BİR YUVA HALİNE GELEN BU KULÜPTEN AYRILIYORUM"

Transferin resmiyete kavuşması sonrasında sosyal medya hesabı aracılığıyla Beşiktaş'a veda eden Zaynutdinov, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Beşiktaş Ailesi,

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Veda etme zamanı geldi. Benim için sadece bir takım değil, gerçek bir yuva haline gelen bu kulüpten ayrılıyorum.

Yönetim kuruluna, teknik ekibe, personele ve yan yana çalışma onuruna sahip olduğum herkese yürekten teşekkür ederim. Tesis çalışanlarına ilgileri için, aşçılara lezzetli yemekleri için teşekkür ederim. Takım arkadaşlarıma ise destekleri, saygıları ve sahadaki gerçek takım mücadelesi için özel teşekkürlerimi sunuyorum.

Ve elbette, samimi teşekkürlerimle taraftarlarımıza. Tutkunuz, inancınız ve sevginiz her maçta hissediliyordu. Sayenizde bu formayı gururla taşıdım.

Beşiktaş sonsuza kadar kalbimin bir parçası olarak kalacak. Kulübe zaferler, kupalar ve büyük bir gelecek diliyorum. Ben sonsuza dek Beşiktaş taraftarı olarak kalacağım. En Büyük Beşiktaş."

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PERFORMANSI

Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonunda transfer ettiği 27 yaşındaki Kazak futbolcu, siyah-beyazlı formayla 49 resmi maçta bir kez gol sevinci yaşadı.

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#Beşiktaş#Bakhtiyor Zainutdinov#Dinamo Moskova

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