Beşiktaş'ta yüzleri güldüren gelişme: Rıdvan Yılmaz tam not aldı

Sergen Yalçın'ın Burak'ın cezalı ve N'Koudou'nun da tam olarak hazır olmamasından dolayı yerlerine oynattığı oyuncular, beklentilerin çok çok uzağında bir performans sergileyince sahada ne yaptığını bilmeyen, dağınık ve etkisiz bir takım görüldü. Buna, defansın hızlı ataklar karşısındaki çaresizliği de eklenince Antalyaspor maçı ilk yarıda kazanmış oldu. Beşiktaş, devre arası ve ikinci yarıdaki 5 değişiklikle karşılaşmayı çevirmeyi amaçladı. Ama bu kez de gol kaçırma yarışına girilince Antalyaspor İstanbul'dan 3 puanla ayrıldı.

SERGEN YALÇIN ŞİFRELERİ VERDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın analizini yaptığı gibi gelecek haftaların da şifrelerini vermiş oldu.

İlk yarıda sahaya sürdüğü Diaby, Boyd, Boateng ve Güven dörtlüsünden oluşan hücum hattından hiç memnun olmayan Yalçın'ın, pozisyon üretmekten uzak ve sahaya futbol adına bir kalite koyamayan bu isimler hakkında yeni kararlar alması sürpriz olmayacak. Hatta taraftarın da beklediği bir davranış olacak. Yeni sezon planlamasında, zaten kiralık olan Diaby'nin kesinlikle olmadığı biliniyor. Boyd'un da bu performansı sürdürmesi halinde satılık veya kiralık gönderilecekler listesine eklenmesi kaçınılmaz olacak. Kalması durumunda yeni sezondaki sözleşmesi 1.7 milyon Euro üzerinden olacak Boateng'in ise yönetimin önerdiği rakamı kabul etmemesi halinde, kalması ve kalan maçların büyük bölümünde oynaması çok zor görünüyor. Tecrübeli teknik adam kalmasını özellikle istediği Güven Yalçın'a da şans vermeye şimdilik devam edecek.

CANER ERKİN VE GÖKHAN GÖNÜL'E TAVİZ OLMAYACAK

Bunun yanı sıra yenilen ilk golde hatası olan Gökhan Gönül ve ikinci yarı oyuna girdikten sonra olumlu bir katkı veremeyen Caner Erkin'in maaş indirimi ekseninde öne çıkan yeni sözleşme görüşmelerinin etkisinde kaldığı değerlendirilirken, iki oyuncu kendilerine yapılan eleştirilerin odak noktasına gelmeye başlamış durumda.

Hatta; sonraki maçlarda da kötü performansın sürmesi halinde, bu eleştiriler suçlamaya dönüşecek gibi. Sergen Yalçın'ın, Rıdvan'ı oynatarak açık mesaj verdiği Caner için, yönetimin sözleşme konusunda hiçbir şekilde geri adım atmaması beklenirken, siyah-beyazlıların teknik patronunun alternatifinin bulunması halinde Gökhan Gönül için de aynı yolu izleyeceği gelen bilgiler arasında.

HEDEF RIDVAN VE ERSİN GİBİ OYUNCULAR

Bu arada dün ilk kez kaleye geçen Ersin Destanoğlu ve sol bekte bu sezon 3'üncü kez oynayan Rıdvan, başta Sergen Yalçın olmak üzere, yönetim ve taraftardan büyük övgü aldı.

Beşiktaş'ın bundan sonraki hedefi Rıdvan ve Ersin gibi oyuncuların sayısını artırarak yıllardır özlemi çekilen 'öze dönüş' projesine ağırlık vermek olacak.