Beşiktaş'ta yüzler gülüyor! Adem Ljajic...

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer oyuncular, sahada gerçekleştirilen ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. Pas, 5’e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı.

Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 16.00’da basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.

YÜZLER GÜLÜYOR

Siyah beyazlı ekipte son dönemde sıkıntılı günler yaşayan Adem Ljajic'in bugünkü idmandaki neşeli görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Sırp oyuncunun bir hayli moralli olduğu gözlenirken, takım arkadaşları ise antrenman sahasının kenarında biriken kar ile eğlenceli dakikalar yaşadı.

Öte yandan takımın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar'ın doğum günü kutlandı.

61 GÜN SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Beşiktaş'ın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştığı mücadelede teknik direktör Sergen Yalçın'ın Adem Ljajic kararı çok konuşuldu. Skor 4-0 iken Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'ın yerine Adem Ljajic oyuna dahil oldu. Sırp futbolcu, 61 gün sonra formasına kavuştu.

ATTIĞI GOL SAYILMADI

61 gün sonra formasına kavuşan Adem Ljajic, 81. dakikada topu ağlara gönderdi ancak pozisyonun öncesindeki elle oynama sebebiyle gol geçerlilik kazanmadı.





GÜNTEKİN ONAY NE DEDİ?

Hürriyet Gazetesi yazarı Güntekin Onay, Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından Adem Ljajic'in performansına ayrı bir parantez açmıştı.

Bugünkü yazısında Güntekin Onay, "Son bölümde maça dahil olan Adem Ljajic de klasını hatırlatan hareketler yaptı. Yoğun maç trafiğine rağmen Beşiktaş her geçen maç üzerine koyarak devam ediyor. Bu sezon Süper Lig’de daha farklı skorlar izlemiştik ancak bu kadar görkemli bir oyuna tanıklık etmemiştik." ifadelerini kullandı.

ISINMALARDAKİ İSTEKSİZLİĞİ OLAY OLMUŞTU

Adem Ljajic'in bir süre önce yedek soyunduğu maçların öncesinde elleri cebinde ısınma dakikalarını geçirmesi büyük tepki çekmişti. Sergen Yalçın da o dönem Ljajic'e tepki göstermişti.

SERGEN YALÇIN'DAN LJAJIC YORUMU

Maç sonrası açıklamalar yapan Beşiktaş teknik direktörü; "Ljajic'ten mutlaka yararlanacağız. Çok yetenekli bir oyuncu. Ekstra güç katabilecek bir oyuncu. Şu anki oyunda yetenekli olmak yeterli değil. Savaşmak, koşmak gibi ekstra durumlar var. Umarım ligin ikinci yarısında ondan faydalanırız." sözlerini kullandı.

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