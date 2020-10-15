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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 14:15 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Yukatel Denizlispor hazırlıkları! Denge ve kuvvet çalışmaları...

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Beşiktaş'ta Yukatel Denizlispor hazırlıkları! Denge ve kuvvet çalışmaları...
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Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından denge ve kuvvet çalışmaları yaptı.

İdman, 5'e 2 pas ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

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Siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek. 

 

 

Beşiktaşta Yukatel Denizlispor hazırlıkları Denge ve kuvvet çalışmaları...

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