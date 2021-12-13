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Beşiktaş'ta yönetimin 1 numarası Portekizli Bruno Pinheiro! Şenol Güneş ve Okan Buruk ise...

#Beşiktaş#Bruno Pinheiro#Şenol Güneş
Beşiktaşta yönetimin 1 numarası Portekizli Bruno Pinheiro Şenol Güneş ve Okan Buruk ise...
İsmail ER

Beşiktaş’ta, Sergen Yalçın sonrası Portekizli hocanın ismi öne çıkıyor. Siyah beyazlılara prensipte olumlu yanıt veren Pinheiro, Portekizli gazetecilerin, “Beşiktaş’la görüştünüz mü?” sorusunu, “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz ama ben Estoril’in antrenörüyüm” diye yanıtladı.

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Sıkıntılı geçen günlerin ardından Kayserispor galibiyetiyle rahat nefes alan Beşiktaş’ta gündemin ilk sırasında yeni teknik direktörün kim olacağı var.

Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrasında Önder Karaveli ile çıktığı ilk sınavdan galibiyetle ayrılan Kartal’da yönetim bugün bir araya gelip yeni hoca konusunu masaya yatıracak.

Yalçın’ın ayrılığı sonrası birçok isim Beşiktaş ile anılırken yönetimin 1 numaralı adayının Portekiz ekibi Estoril’i çalıştıran Bruno Pinheiro olduğu öğrenildi.

Pinheiro, genç takımlarda çalıştıktan sonra geçen sezon başına geçtiği Estoril’i 2. Lig’de şampiyon yaparak 1. Lig’e çıkarmayı başardı.

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Yerli adaylarda Güneş ve Buruk önde

Bu sezon da Estoril ligde 14 hafta sonunda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi ile 5. sırada bulunuyor.

Estoril dün Belenenses’i 1-0 yenerken maçtan sonra Beşiktaş iddiaları sorulan 45 yaşındaki teknik adamın, “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz ama ben Estoril’in teknik direktörüyüm, çok mutluyum” yanıtı vermesi dikkat çekti.

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Pinheiro’nun siyah beyazlıların teklifine prensipte ‘Evet’ yanıtını verdiği öğrenildi. Yönetimin Portekizli hocayı ikna etmek için temaslarını sıklaştırması beklenirken, diğer adaylar arasında Şenol Güneş ve Okan Buruk’un isimleri öne çıkıyor.

Pinheiro’da ısrar edecek olan siyah beyazlılar olumsuz yanıt gelirse rotasını diğer isimlere çevirecek.

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#Beşiktaş#Bruno Pinheiro#Şenol Güneş

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