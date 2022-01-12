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Beşiktaş'ta yönetimden Adem Ljajic'e rest! "Eğer gitmek istemiyorsan parayı bırakacaksın"

#Adem Ljajic#Beşiktaş#Süper Lig
Beşiktaşta yönetimden Adem Ljajice rest Eğer gitmek istemiyorsan parayı bırakacaksın

Beşiktaş'ta uzun süredir kadro dışı olan Adem Ljajic, takımdan ayrılmak için sezon sonuna kadar olan alacağını talep etti. Siyah-beyazlı yönetimin cevabı ise sert oldu.

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Beşiktaş'ın yollarını ayırmak için sözleşme fesih görüşmeleri yaptığı Adem Ljajic, sezon sonuna kadar olan 1.7 milyon Euro'luk alacağını istedi.

Sabah'ın haberine göre; Çaykur Rizespor'un ve Başakşehir'in gündeminde olan 30 yaşındaki oyuncuya "Başka bir yere gitmek istiyorsan parayı bırakacaksın. Yoksa keyfin bilir, biz hem paranı ödeyip hem de seni başka bir yere gönderecek değiliz" yanıtı verildi.

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Beşiktaş'a önce 1,2 milyon Euro kiralama, sonra da 6,5 milyon Euro bonservis bedeli ile Torino'dan transfer edilen Ljajic, 2.2 milyon Euro ve bonuslardan oluşan bir maaş kazanıyor.

GHEZZAL VE PJANİC'İN TESTİ NEGATİF

Beşiktaş'ta Süper Kupa finali öncesi KOVİD-19'a yakalanan Rachid Ghezzal ile maçta forma giyen ancak İstanbul'a dönüşte testi pozitif çıkan Miralem Pjanic'ten güzel haber geldi. İki oyuncunun son testlerinin negatif olduğu açıklandı. Ghezzal ve Pjanic, 1-2 gün içerisinde takımla çalışmalara başlayacak.

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#Adem Ljajic#Beşiktaş#Süper Lig

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