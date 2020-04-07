Beşiktaş'ta yol ayrımı! 4 futbolcu yolcu...

İtalyan kaynaklarca duyurulan bilgilere göre Gana'lı yıldız, sezonun sona ermesinin ardından Fiorentina'ya dönüyor.

Fiorentina'dan kiralanan Gana'lı yıldızın, sezonun sona ermesinin ardından İtalyan ekibine geri döneceği yazıldı.

İtalyan kaynaklarca verilen haberde; Beşiktaş'ın, kiralık sözleşmesini uzatmayacağı ve oyuncuyu geri göndereceği belirtildi.

'MÜKEMMEL BAŞLANGICIN ARDINDAN...'

Haberin detaylarında, Boateng'in Beşiktaş forması altında mükemmel bir başlangıç yaptığı ancak ilerleyen haftalarda yıldız oyuncunun performansının düştüğü, siyah beyazlı yönetimin bu sebeple oyuncu ile uzun soluklu bir plan düşünmediği aktarıldı.

3 YOLCU DAHA

Öte yandan Beşiktaş'ta 3 ismin daha yolcu olduğu belirtildi. Kara Kartal'ın; Loris Karius, Abdoulay Diaby ve Pedro Rebocho ile de yola devam etmeyeceği duyuruldu.