Beşiktaş'ta yıldız oyuncu için karar verildi! Gözler ocak ayına çevrildi

Beşiktaş’ta Tammy Abraham konusunda düğüm çözülüyor. Yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen oyuncu, gelinen noktada teknik heyetin beklentilerini karşılayamaması nedeniyle kritik bir sürecin eşiğine geldi.

TEKLİFLER DİNLENECEK

Yönetim, hem maliyet hem performans dengesini yeniden değerlendirmeye alırken, ocak ayındaki olası teklifler için kapıyı aralamış durumda. 28 yaşındaki golcü için Beşiktaş, yazın 2 milyon Euro kiralama ve 13 milyon Euro satın alma opsiyonuyla önemli bir finansal yükün altına girmiş, ayrıca 4 yıllık süre için toplam 26.5 milyon Euro garanti ücret taahhüt etmişti.

ELEŞTİRİLER ARTTI

Ancak şu ana kadar ortaya çıkan tablo, bu yatırımın beklenen karşılığı vermediği yönünde eleştirileri artırdı. Abraham, 19 resmi maçta 10 gol ve 2 asistlik bir performans sergilese de özellikle lig maçlarında kaçırdığı net fırsatlar gündemi meşgul ediyor. Süper Lig’de 13 karşılaşmada 5 gol, 1 asist üreten oyuncunun bitiricilik problemleri, taraftar ve teknik ekibin sabrını zorlamış durumda.





YEDEĞE ÇEKİLECEK

Edinilen bilgilere göre teknik heyet, santrfor hattında yeni bir düzenlemeye gitme kararı aldı. Abraham’ın yedek kulübesine çekilmesi ve ileri uçta El Bilal Toure’ye daha fazla şans verilmesi planlanıyor. Böylece hem hücum hattında dinamizm artırılacak hem de Abraham’ın üzerindeki baskının hafiflemesi sağlanacak. Ocak ayında uygun bir teklif gelmesi halinde ise ayrılık ihtimali masada olacak gibi görünüyor.