Beşiktaş'ta yeni transferlere tam not!

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Onur Bulut ve Omar Colley ilk kez siyah beyazlı forma ile sahaya çıktı.

Teknik direktör Şenol Güneş, ara transferde alınan bir diğer isim Vincent Aboubakar’ı bir kez daha ileri uçta görevlendirirken, sağ bekte Onur Bulut, sol stoperde Colley, orta sahada ise Amir Hadziahmetovic’e şans tanıdı.

Gaziantep’ten kiralanan Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Maxim yedek soyunduğu karşılaşmada son bölümde şans buldu. Maxim de 84. dakikada Nathan Redmond’un yerine oyuna dahil olurken yeni isimlerin performansı taraftardan alkış aldı.