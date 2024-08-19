Beşiktaş'ta yeni transferler görücüye çıktı! İlk maçında asist...

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Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcudan 5’i Tüpraş Stadı’nda ilk kez taraftarların karşısına çıktı. Paulista, Emirhan Topçu, Rafa Silva ve İmmobile dünkü mücadelede ilk 11’de görev aldı. Ndour da sonradan oyuna dahil oldu. Ndour, Muci'nin attığı golde ise asisti yapan isim olmayı başardı. Can Keleş ise yedek olarak bekledi.

92 GÜNLÜK HASRET SONA ERDİ

· Beşiktaş, 92 gün sonra Dolmabahçe’de taraftarının önünde sahaya çıktı. Geçen sezon iç sahadaki son maçını 18 Mayıs’ta Atakaş Hatayspor ile yapan siyah-beyazlı ekip, 3 ay 2 gün sonra taraftarıyla bir araya geldi. Taraftarlar, tek tek tribünlere çağırdığı oyunculara büyük destek verdi.

· Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe’ye forma ve kartal heykeli takdim etti.

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· Beşiktaş taraftarı, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst’a sevgi gösterisinde bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar, Tüpraş Stadı’nda ilk maçına çıkan Hollandalı teknik adamı tribünlere çağırarak “Üçlü” çektirdi.

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EMİRHAN'IN GOL SEVİNÇLERİ KISA SÜRDÜ

Emirhan Topçu, 30. dakikada Colley’in kafa vuruşu sonrası direkten dönen topu tamamladı. Ancak genç futbolcu gol sevincini yaşayamadan hakem Mehmet Türkmen’in iptal kararı geldi. Türkmen, Colley’in topa kafa vurduğu pozisyonda, rakibine faul yaptığı gerekçesiyle, ağlara giden bu topa gol kararı vermedi. 65. dakikada bu kez Rashica’nın ortasında Gedson kafa ile indirdi, Emirhan topu bir kez daha ağlara yolladı. Ancak bu kez de Gedson’un pası aldığı anda ofsayt olması nedeniyle bu gol de geçerlilik kazanmadı. Emirhan maç sonu, “İki golde de tam sevinemedim, yarım sevindim. Ona takılmamak lazım, sonuçta galibiyet aldık” ifadesini kullandı.