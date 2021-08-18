MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta yeni transfer Micht Batshuayi sahaya indi
GeriFutbol Beşiktaş'ta yeni transfer Micht Batshuayi sahaya indi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 18.08.2021 - 20:55 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta yeni transfer Micht Batshuayi sahaya indi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta yeni transfer Micht Batshuayi sahaya indi

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep ile deplasmanda oynayacağı karşılamanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda yeni transfer Michy Batshuayi takımla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalıştı.
Antrenman orta şut çalışmasının ardından tam sahada oynanan taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş, Gaziantep maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi