×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş’ta yeni transfer ilk kez antrenmanda! Joe Worrall...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Joe Worrall#Türkiye Kupası
Beşiktaş’ta yeni transfer ilk kez antrenmanda Joe Worrall...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 16:12

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Haberin Devamı

BJK Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Yeni transfer Joe Worrall da ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş’ta yeni transfer ilk kez antrenmanda Joe Worrall...

Siyah-beyazlı ekip, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanından özel bir uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.

ÖZEL MİSAFİRLER AĞIRLANDI

Beşiktaş A Futbol Takımı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, Kahramanmaraş’tan gelen depremzedeler, özel eğitimli çocuklar ve Çekmeköy Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibini ağırladı.

Haberin Devamı

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinin 1. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Teknik Direktör Fernando Santos, teknik ekip ve futbolcular yer aldı.

Siyah-beyazlıların antrenmanını izleyen misafirler daha sonra teknik ekip ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş’ta yeni transfer ilk kez antrenmanda Joe Worrall...

Gözden KaçmasınYunan Milli Takımı’nda Fernando Santos sesleriYunan Milli Takımı’nda Fernando Santos sesleriHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Joe Worrall#Türkiye Kupası

BAKMADAN GEÇME!