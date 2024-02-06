Beşiktaş’ta yeni transfer ilk kez antrenmanda! Joe Worrall...

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BJK Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.



Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Yeni transfer Joe Worrall da ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlı ekip, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanından özel bir uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.

ÖZEL MİSAFİRLER AĞIRLANDI

Beşiktaş A Futbol Takımı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, Kahramanmaraş’tan gelen depremzedeler, özel eğitimli çocuklar ve Çekmeköy Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibini ağırladı.

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6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinin 1. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Teknik Direktör Fernando Santos, teknik ekip ve futbolcular yer aldı.

Siyah-beyazlıların antrenmanını izleyen misafirler daha sonra teknik ekip ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.