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Beşiktaş’ta yeni transfer Felix Uduokhai takımla ilk antrenmanına çıktı

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#Beşiktaş#Felix Uduokhai#Avrupa Ligi
Beşiktaş’ta yeni transfer Felix Uduokhai takımla ilk antrenmanına çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 15:44

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında, perşembe günü sahasında Lugano’yu konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Felix Uduokhai, takımla birlikte ilk kez antrenmanda yer aldı.

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Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı.

5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

YENİ TRANSFER UDUOKHAİ TAKIMLA ÇALIŞTI

Öte yandan siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Felix Uduokhai de takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

Çocuğunun rahatsızlığından dolayı Giovanni van Bronckhorst’tan izin alarak ülkesi Kamerun’a giden Vincent Aboubakar ise bugün yapılan antrenmanda yer almadı.

Siyah-beyazlılar, yarın 10.30’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve bir futbolcusu saat 14.00’te basın toplantısı düzenleyecek.

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#Beşiktaş#Felix Uduokhai#Avrupa Ligi

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