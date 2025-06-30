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Beşiktaş'ta yeni transfer David Jurasek ilk antrenmanına çıktı!

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#Beşiktaş#Jurasek#Transfer
Beşiktaşta yeni transfer David Jurasek ilk antrenmanına çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 15:26

Beşiktaş'ta yeni transfer David Jurasek takımla ilk idmanına çıktı.

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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda David Jurasek takımla ilk idmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapmayla başlayan idman, kondisyon koşularıyla devam ederek, dar alanda yapılan oyunlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, bugün saat 17.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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#Beşiktaş#Jurasek#Transfer

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