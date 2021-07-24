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Futbol
Haber Giriş: 24.07.2021 - 21:58 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi

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Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi

Beşiktaş, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idman pas, 5'e 2, dar alanda oyun, kontrol pas ve minyatür kale maçla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik programının yer aldığı çalışmalar ve yarı sahada çift kale maç yapıldığı belirtildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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