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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı tamamlandı

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#Beşiktaş#Süper Lig#Giovanni Van Bronckhorst
Beşiktaşta yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı tamamlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 16:56

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. Siyah-beyazlı ekip 1 Temmuz'da çalışmalara başlamıştı.

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Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale taktik maç yapıldı.

2024-25 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayan siyah-beyazlılar, ikinci etap kampı için yarın Slovenya'ya gidecek.

Beşiktaş, 10-20 Temmuz'da Maribor kentinde yapacağı kampta 3 hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaşta yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı tamamlandı

Aboubakar, Masuaku ve Colley sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ta kampa 8 Temmuz'da katılan Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ve Omar Colley de sağlık kontrolünden geçti.

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Detaylı kan tetkikleri yapılan Aboubakar, Masuaku ve Colley; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Giovanni Van Bronckhorst

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