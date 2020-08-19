MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor! Başkan Ahmet Çebi...
GeriFutbol Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor! Başkan Ahmet Çebi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 15:56,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor! Başkan Ahmet Çebi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor! Başkan Ahmet Çebi...
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanın bir bölümünü başkan Ahmet Nur Çebi de izledi.

Antrenman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladı. Küçük oyunlar, pas çalışması, dar alanda çift kale çabukluk oyunu, tek pas çalışması ve 3'e 3 oyun çalışması ile süren idman, yarı sahada değişmeli yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK ekibiyle ile 25 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, 21 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.

 

Beşiktaşta yeni sezon hazırlıkları sürüyor Başkan Ahmet Çebi...

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle