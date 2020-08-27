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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.08.2020 - 21:19 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.



Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenmanda, 5'e 2 ve geniş alanda top kapma çalışması yapıldı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Beşiktaşta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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