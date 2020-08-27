Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.







Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenmanda, 5'e 2 ve geniş alanda top kapma çalışması yapıldı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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