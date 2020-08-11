Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve streching çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 11.30 ve 18.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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