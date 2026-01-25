Beşiktaş'ta yeni santrafor gelene kadar gol umudu Toure!

Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş'ın 21 milyon Euro ve Yasin Özcan karşılığında Aston Villa’ya sattığı Tammy Abraham, önceki gün İstanbul’dan ayrılarak İngiltere’ye gitti.
Premier Lig ekibi ile 4.5 yıllık anlaşma yapan 29 yaşındaki santrfor, sezon başına 4.5 milyon sterlin alacak.
Abraham, yarım sezonda 26 maç forma giydiği Beşiktaş’ta 13 gol atıp, 3 asist yaptı.
İngiliz futbolcunun yerine transfer yapılana dek bu mevkide El Bilal Toure’nin görev yapması bekleniyor.
14 maçta forma şansı bulan Toure, 6 kez fileleri sarsarken ve 5 asist yapmıştı.