HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta yeni santrafor gelene kadar gol umudu Toure!

Güncelleme Tarihi:

Beşiktaşta yeni santrafor gelene kadar gol umudu Toure
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2026 07:00

Beşiktaş'ta zorunlu değişim.

Beşiktaş'ın 21 milyon Euro ve Yasin Özcan karşılığında Aston Villa’ya sattığı Tammy Abraham, önceki gün İstanbul’dan ayrılarak İngiltere’ye gitti.

Premier Lig ekibi ile 4.5 yıllık anlaşma yapan 29 yaşındaki santrfor, sezon başına 4.5 milyon sterlin alacak.

Abraham, yarım sezonda 26 maç forma giydiği Beşiktaş’ta 13 gol atıp, 3 asist yaptı.

İngiliz futbolcunun yerine transfer yapılana dek bu mevkide El Bilal Toure’nin görev yapması bekleniyor.

14 maçta forma şansı bulan Toure, 6 kez fileleri sarsarken ve 5 asist yapmıştı.

#Beşiktaş#El Bilal Toure#Süper Lig

