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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.02.2021 - 15:34 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor mesaisi başladı

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Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor mesaisi başladı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında 2 Mart Salı günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idmanda bir süre ayak tenisi oynayan siyah-beyazlı ekip, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Beşiktaş yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını noktalayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Malatya'ya giderek kampa girecek.

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