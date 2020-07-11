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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.07.2020 - 19:25,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

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Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
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Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, gruplar halinde ayak tenisi oynadı. Antrenman soğuma hareketleriyle sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, öğleden sonra Malatya'ya giderek kampa girecek

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