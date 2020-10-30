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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 16:05 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor hazırlıkları! Şut çalışması...

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Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor hazırlıkları! Şut çalışması...
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Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile 1 Kasım Pazar günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, küçük oyunlar sonrası 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Minyatür kale maçın ardından yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile antrenman tamamlandı.

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Beşiktaş, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

 

Beşiktaşta Yeni Malatyaspor hazırlıkları Şut çalışması...

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