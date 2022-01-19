Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor hazırlıkları başladı

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Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. VavaCars Fatih Karagümrük maçında oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışmasıyla günü noktaladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas ve 5e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.



Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.



Siyah beyazlılar, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 12.00de yapacağı çalışmayla devam edecek.