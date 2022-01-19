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Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor hazırlıkları başladı

#Beşiktaş#Süper Lig#Yeni Malatyaspor
Beşiktaşta Yeni Malatyaspor hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 23’üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesislerinde yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

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Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. VavaCars Fatih Karagümrük maçında oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışmasıyla günü noktaladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas ve 5e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.

Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Siyah beyazlılar, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 12.00de yapacağı çalışmayla devam edecek.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Yeni Malatyaspor

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