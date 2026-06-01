×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta yeni hoca adayı: Italiano

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Italiano#Napoli
Beşiktaşta yeni hoca adayı: Italiano
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 07:00

Beşiktaş, teknik direktör arayışlarını sürdürürken İtalya'dan bir isim gündeme geldi.

Haberin Devamı

Teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş’ta, Vincenzo İtaliano da gündeme geldi.

Daha önce görüştüğü teknik adamlarla anlaşma sağlayamayan siyah beyazlılar, geride bıraktığımız sezon Bologna’yı çalıştıran İtaliano ile bir görüşme yaptı.

Gözden KaçmasınArda Gülere Şampiyonlar Liginde büyük onurArda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur!Haberi görüntüle

48 yaşındaki teknik direktör, Napoli’nin de gündeminde yer alıyor. Kariyeri boyunca İtalya dışına hiç çıkmayan İtaliano daha önce Vigontina, Arzignano, Trapani, Spezia ve Fiorentina takımlarını da çalıştırmıştı.

İtaliano’nun yollarını ayırdığı Bologna Kulübü, teknik direktörlüğe Fenerbahçe’nin eski çalıştırıcısı Domenico Tedesco’yu getirmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Italiano#Napoli

BAKMADAN GEÇME!