Beşiktaş'ta yeni hoca adayı: Italiano

Teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş’ta, Vincenzo İtaliano da gündeme geldi.

Daha önce görüştüğü teknik adamlarla anlaşma sağlayamayan siyah beyazlılar, geride bıraktığımız sezon Bologna’yı çalıştıran İtaliano ile bir görüşme yaptı.

48 yaşındaki teknik direktör, Napoli’nin de gündeminde yer alıyor. Kariyeri boyunca İtalya dışına hiç çıkmayan İtaliano daha önce Vigontina, Arzignano, Trapani, Spezia ve Fiorentina takımlarını da çalıştırmıştı.

İtaliano’nun yollarını ayırdığı Bologna Kulübü, teknik direktörlüğe Fenerbahçe’nin eski çalıştırıcısı Domenico Tedesco’yu getirmişti.