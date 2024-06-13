Beşiktaş'ta yeni hedef Mujakic! Paulista'nın sözleşme detayları...

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Gelecek sezon üç kulvarda mücadele etmeye hazırlanan ve bu nedenle kadroyu geniş tutmak isteyen siyah beyazlı ekip, iki sezondur Ankaragücü forması giyen Mujakic’in menajeri Necmettin Mehmedi’yi İstanbul’a çağırdı. Başkent ekibi ile iki yıllık daha sözleşmesı bulunan Bosna Hersekli stoperin, takımı 1. Lig’e düştüğü için burada kalmak istemediği ve Süper Lig’den bir takıma gitmeyi arzuladığı öğrenildi. Mujakic’e Trabzonspor ve Eyüpspor kulüplerinin de talip olduğu belirtildi.

Kariyeri boyunca Sarajevo, Kortrijk, Hajduk Split, Waasland Beveren gibi ekiplerde de oynayan Mujakic geçen sezon Ankaragücü’nde 36 karşılaşmada forma giyip 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

GABRIEL PAULISTA'NIN SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Beşiktaş, her konuda anlaşma sağladığı Gabriel Paulista’yı dün gece geç saatlerde İstanbul’a getirdi. Beşiktaş, Atletico Madrid’le sözleşmesi biten 33 yaşındaki Brezilyalı stoperle son detayları görüşecek. Devre arasında da transferi gündeme gelen ancak son dakikada yönünü 6 aylığına İspanyol devine çeviren deneyimli savunmacı, siyah-beyazlıların teklifini bu kez kabul etti.

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Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Sambacı'nın daha sonra sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Brezilyalı futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenilirken, senelik 2.5 milyon Euro garanti ücret verilecek.

Herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyen Gabriel Paulis ta ayrıca 500 bin Euro imza parası alacak.

Paulista, futbol kariyerinde 421 maçta ter dökerken, 10 gol, 6 asist katkısı sağladı.