MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta yeni dönem: "Artık öze dönüyoruz"
GeriFutbol Beşiktaş'ta yeni dönem: "Artık öze dönüyoruz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 11.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta yeni dönem: "Artık öze dönüyoruz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta yeni dönem: "Artık öze dönüyoruz"
Abone Olgoogle-news

Futbol dışında 12 branşta daha faaliyet gösteren siyah beyazlıların başkanı Çebi, amatör sporlarda transfer yapmadan, altyapıdan yetişen isimlerle mücadele edeceklerini söyledi.

Spor Arena / İsmail ER - Maddi sıkıntılarla boğuşan Beşiktaş gelecek sezon amatör branşlarla ilgili radikal bir değişikliğe gidecek.

Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, amatör branşlarda artık yüksek meblağlar harcamayacaklarını ifade ederek, “Artık öze dönüyoruz. Amatör branşlara olan sempatimi kimseyle tartışmak istemiyorum. Ancak gelir gider dengesi için bu önlemler şart oldu. Altyapıdan gelen oyunculara bundan böyle sadece forma ile çalışacak modern tesisler ve iyi antrenörler vererek yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü şu anda futbol dışında basketbol, engelli basketbol, voleybol, atletizm, boks, güreş, briç, kürek, jimnastik, masa tenisi, e-spor ve satranç branşlarında faaliyet gösteriyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle