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Beşiktaş'ta yeni başkan Hüseyin Yücel'den futbolculara ziyaret

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#Beşiktaş#Hüseyin Yücel#Futbol
Beşiktaşta yeni başkan Hüseyin Yücelden futbolculara ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 18:25

Beşiktaş Kulübünde başkan Hüseyin Yücel ve yöneticiler, siyah-beyazlı futbolcularla bir araya geldi.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından organize edilen buluşmada başkan Hüseyin Yücel'in yanı sıra asbaşkanlar Onur Göçmez ve Mete Vardar ile futbol şube sorumlusu ve futbolu temsilen basın sözcüsü Feyyaz Uçar da yer aldı.

Başkan Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulübün içinden geçtiği süreçle ilgili bilgilendirdiği futbolculara Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynanacak maçta başarı diledi.

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#Beşiktaş#Hüseyin Yücel#Futbol

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