Beşiktaş'ta yeni aday! Milan'ın eski hocası gündemde

Yeni sezon öncesinde teknik direktör konusunu çözüme kavuşturmak isteyen Beşiktaş’ta çalışmalar devam ediyor.

Görüşülen isimlerden biri olan Filipe Luis’ten ise Beşiktaş’a olumsuz yanıt geldi. Brezilyalı çalıştırıcının, Siyah-Beyazlılar’ın yanı sıra Fulham, Bayer Leverkusen ve Strasbourg’tan gelen teklifleri de geri çevirdiği ve tercihini Monaco’dan yana kullandığı belirtildi.

Filipe Luis dosyasının kapanmasının ardından Beşiktaş Yönetimi’nin alternatif adaylar üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi. Siyah-Beyazlılar’ın listesinin üst sıralarında Razvan Lucescu ile Sergio Conceiçao’nun yer aldığı kaydedildi.

Daha önce Porto, Milan, Braga ve Nantes gibi önemli kulüplerde görev yapan Portekizli teknik adam için Beşiktaş’ın resmi adım atabileceği ve önümüzdeki günlerde temasların hız kazanabileceği ifade edildi.

Öte yandan PAOK ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Razvan Lucescu ile kısa süre içerisinde yeni bir görüşme yapılmasının planlandığı öğrenildi.