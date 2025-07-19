Beşiktaş'ta yaprak dökümü: Solskjaer 9 ismin biletini kesti!

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UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda 24 Temmuz’da Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu kritik mücadeleye ve yeni sezona hazırlık amacıyla Avusturya’da kampa girdi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Siyah-Beyazlılar, yoğun tempolu kamp sürecinde hem fiziksel hem de taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde sahada, akşamları ise salonda gerçekleşen çift idman programlarıyla takım sezon öncesi formuna kavuşmaya çalıştı. Hazırlık maçlarında rotasyona ağırlık veren Solskjaer, kadrodaki hemen her oyuncuya şans tanıyarak takımın genel durumunu analiz etti. Yeni transfer Tammy Abraham’ı merkez alarak bir sistem kurmayı planlayan Norveçli teknik adam, 4-2-3-1 dizilişi üzerine çalışsa da zaman zaman santrforsuz 4-6- 0 formasyonunu da denemeyi ihmal etmedi. Bu taktiksel denemeler, özellikle forvet hattının yeniden yapılandırıldığını gösterdi.

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SON MAÇ KADRO PLANLAMASI AÇISINDAN CİDDİ MESAJLAR VERDİ

Kamp boyunca özellikle Al-Musrati’nin antrenman ve maç performanslarında düşük konsantrasyon sergilemesi, oyuncunun takımdan ayrılmaya yakın olduğunun sinyalini verdi.

Solskjaer’in yönetiminde oynanan son hazırlık karşılaşması olan Petrzalka mücadelesi, kadro planlaması açısından ciddi mesajlar verdi. İlk yarıda sahada silik kalan Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha, Elan Ricardo, Emrecan Terzi ve Salih Uçan gibi isimlerin yanı sıra; Onana, Hadziahmetovic, Musrati ve Zaynutdinov’un da gönderilmesi gündemde

Ayrıca, altyapıdan yetişen genç forvetlerden Semih veya Mustafa’dan birinin kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi planlanıyor.