Beşiktaş'ta Wout Weghorst tam not aldı

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Süper Lig’in ilk maçında Kayserispor’u evinde 1-0 yenen Beşiktaş’ın yıldız transferi Weghorst, Süper Lig kariyerine süper bir başlangıç yaptı. Hollandalı futbolcu, hücum hattında çok etkili oldu.

4 ŞUT ÇEKTi

Weghorst, karşılaşma boyunca Kayserispor kalesine 4 şut çekti. Siyah beyazlı yıldız, bunların ikisinde isabet sağlarken, fileleri havalandıramadı. 29 yaşındaki futbolcunun zaman zaman takım arkadaşlarına preste destek olmadıkları için tepki göstermesi dikkat çekti.

ÇOK GÜÇLÜ

Weghorst, karşılaşma boyunca girdiği 10 ikili mücadelenin 8’inden galip ayrıldı. Sadece 2’sini yitirdi. 7 hava topu mücadelesinin 5’inden galip ayrılmayı başardı.