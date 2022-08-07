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Beşiktaş'ta Wout Weghorst tam not aldı

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#Beşiktaş#Wout Weghorst#Kayserispor
Beşiktaşta Wout Weghorst tam not aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 07:00

Beşiktaş’ın Hollandalı yıldız futbolcusu 5 hava topu mücadelesi kazandı. Çok istekli başlayan Hollandalı yıldız, ön alandaki presiyle dikkat çekti. Weghorst golde de asist yaparken, mücadelesiyle taraftardan tam not almayı başardı.

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Süper Lig’in ilk maçında Kayserispor’u evinde 1-0 yenen Beşiktaş’ın yıldız transferi Weghorst, Süper Lig kariyerine süper bir başlangıç yaptı. Hollandalı futbolcu, hücum hattında çok etkili oldu.

4 ŞUT ÇEKTi

Weghorst, karşılaşma boyunca Kayserispor kalesine 4 şut çekti. Siyah beyazlı yıldız, bunların ikisinde isabet sağlarken, fileleri havalandıramadı. 29 yaşındaki futbolcunun zaman zaman takım arkadaşlarına preste destek olmadıkları için tepki göstermesi dikkat çekti.

ÇOK GÜÇLÜ

Weghorst, karşılaşma boyunca girdiği 10 ikili mücadelenin 8’inden galip ayrıldı. Sadece 2’sini yitirdi. 7 hava topu mücadelesinin 5’inden galip ayrılmayı başardı.

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#Beşiktaş#Wout Weghorst#Kayserispor

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