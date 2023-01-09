Beşiktaş'ta Wout Weghorst ayrılığı an meselesi! Menajeri tesislere geldi... Eşi o şehirde ev bile tuttu...

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Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçında taraftara veda eden Wout Weghorst kariyerine Manchester United’da devam etmeye hazırlanırken ayrılık kararının perde arkası netleşti.

18 Ağustos’ta Daantje ismini verdikleri kızının dünyaya gelmesinin ardından eşi Nikki van Esch Weghorst, İstanbul’a gelmeyi hiç istemedi. Bu nedenle transfer de uzarken aile daha sonra Türkiye’ye gelse de adaptasyon sürecini bir türlü atlatamadı. Bu durumdan rahatsız olan Weghorst menajerinden kendisine kulüp bulmasını istedi.

Katar dönüşü temasa geçildi

İlk başta arayışlardan olumlu sonuç çıkmazken Hollanda’nın Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından ManU’nun hocası Erik ten Hag direkt golcü futbolcuyu aradı. İkili Hollanda’nın Haagsbergen kasabasında bir araya gelirken Hag vatandaşına Ronaldo’nun ayrılığı sonrası kendisini takımda görmek istediğini, “Evet” demesi durumunda kulüplerin anlaşmaya hazır olduğunu iletti. Wout Weghorst teklifi kabul ederken eşi de hemen Manchester kentine gidip Erik Ten Hag’ın semtinden ev tuttu, hatta taşındı.

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Çebi’ye ayrılık kararını iletti

Golcü İstanbul’a dönünce siyah beyazlı kulübün başkanü Ahmet Nur Çebi ile özel görüşme yaptı. Kariyerine Türkiye’de devam etmek istemediğini ve ailesi ile bir karar aldığını ifade eden Weghorst ara transfer döneminde ayrılmak istediğini söyledi. Çebi’nin ise oyuncuya konuyla ilgili olarak yorum yapmayıp, “Durumu teknik ekip ve yönetim ile paylaşayım. Ayrıca kulübün ile de temas kurulur, gereken yapılır. Sen şimdi işine odaklan’ yanıtı verdiği öğrenildi.

Menajeri tesislerde

Öte yandan TRT Spor'un haberine göre; Wout Weghorst'un menajeri Simon Cziommer, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

Cziommer, Beşiktaş Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile Weghorst’un takımdan ayrılmasıyla alakalı görüşecek.

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Weghorst yerine Aboubakar

Bu arada Weghorst’un ayrılması durumunda ilk aday Vincent Aboubakar.

Siyah beyazlılar 30 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ederken, Ronaldo’nun transferiyle Al Nassr’dan ayrılan Aboubakar’ın Beşiktaş’tan gidiş süreci, boşta olduğu için çok yüksek rakamlara kontrat yapma isteği gibi etkenler bu transferi oldukça zor bir hale getiriyor.

A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Aboubakar transferinde mesafe kat etmesi halinde Weghorst'un ayrılığına izin verecek.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre de Beşiktaş, Aboubakar ile görüşmeye başladı. Kamerunlu golcü yıllık 2.6 milyon euro istiyor...

Burak Yılmaz da listede

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Daha önce iki farklı dönemde giydiği Beşiktaş formasıyla 67 maça çıkıp, 35 gol, 9 asist üreterek toplam 43 gole direkt katkı veren 30 yaşındaki futbolcunun 2.5 milyon Euro’nun üzerinde maaş talep ettiği öğrenildi. Aboubakar’ın yanı sıra Brezilyalı Hulk ve Burak Yılmaz’ın isminin de masada olduğu ifade edildi.

Şenol Güneş ne dedi?

Maçtan sonra Weghorst hakkında konuşan Şenol Güneş ise "Wout Weghorst'un hareketini görmedim ve bilmiyorum. Bilmediğim şeyi konuşamam. Wout, yürekten oynuyor. Katkı yapıyor. Birinin geleceği ile ilgili konuşmayı uygun bulmuyorum, gündemimizde öyle bir şey yok. Konyaspor maçına odaklanmış durumdayız. Bana derseniz ki, bırakır mısınız Weghorst'u? Cenk Tosun'da da böyle bir şey olmuştu. Gelişmeleri bilmiyoruz. Olup olmayacağını bilmiyoruz. Transfere teknik olarak olumlu bakmam. Ancak, ekonomik ve idari tarafı var. Oyuncunun isteği var." dedi.

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Ceyhun Kazancı: Neden veda etti anlamadım

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ise konuyla ilgili NTV'ye şu açıklamaları yaptı:

Weghorst neden taraftara veda etti, neden öyle bir hareket yaptı anlamadım. Şu an bizim futbolcumuz. Burnley ile sözleşmemizde devre arası geri dönmesini veya ayrılmasını içeren bir madde yok. Sözleşmemiz sezon sonunda bitiyor.

Eğer Manchester United veya başka bir takım Wegnorst’u isterse zaten Burnley ile görüşecek. Burnley o zaman bizimle temasa geçip ayrılık şartlarını görüşecek. Biz kabul edersek sözleşme fesih olur. Aksi taktirde sezon sonuna kadar bir yere gidemez.

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"Onay vermemizim bir karşılığı olur"

Ayrılığa onay vermemizin de bir karşılığı olur. Örnek veriyorum. Burnley bize ‘Weghorst için şu takımla anlaştık. Bonservis bedelinin yarısını size veriyoruz.’ diyebilir. Bu farklı bir şart da olabilir. O zaman oturur konuşuruz.

Piyasa değeri 14 milyon Euro

30 yaşındaki santrforun Burnley ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Wout Weghorst'un güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor. Hollandalı oyuncu daha önce DETO, Willem II, Emmen, Heracles Almelo, AZ Alkmaar ve Wolfsburg formaları giydi.