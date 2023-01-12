Beşiktaş'ta Wout Weghorst, Ada'ya sakat gitmek istemiyor

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Beşiktaş'ta Manchester United ile anlaşan Wout Weghorst’un durumuyla ilgili olarak belirsizlik devam ederken golcü futbolcu dün sakatlığı nedeniyle idmana çıkmadı. Siyah beyazlıların önceki günkü antrenmanında yer alan Hollandalı yıldız ağrıları olduğunu ifade ederken çalışmasını fitness salonunda gerçekleştirdi. Eşi İstanbul’da kalmak istemeyen ve devre arası takımla yollarını ayırmayı planlayan Weghorst’un Manchester United transferi öncesi kendini riske atmak istemediği için idmanda yer almadığı öğrenildi.

Bu arada Beşiktaş pazartesi günü Weghorst’un sözleşmesinde 2.5 milyon Euro’luk bir çıkış maddesi olmadığını oyuncu ile ilgili inisiyatifin tamamen kulübün elinde olduğunu açıklarken Ada basına göre transfer bitti. İngiliz Sky Sports; Manchester United’ın Wout Weghorst’un transferi için Burnley ile anlaşmaya vardığını öne sürdü. Sky haberinde İngiliz devinin transferi resmen açıklamak için Burnley ile Beşiktaş arasındaki anlaşmanın fesh edilmesini beklediğini yazdı.

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DERBİYE YETİŞMESİ İÇİN YARINA KADAR SÜRE VAR

SKY’daki haberde Kırmızı Şeytanlar’ın cumartesi M.City ile oynayacağı derbide Weghorst’un kadroda olabilmesi için cuma gecesine kadar süresi olduğunun altı çizildi. Weghorst’ta ısrarın nedeni olarak ise Erik ten Hag’ın bizzat sarf ettiği “Martial şu anda her üç günde bir 90 dakikalık bir oyun oynayabilecek fiziksel kapasitede değil. Bu nedenle başka bir forvet arıyoruz” sözlerine yer verildi.