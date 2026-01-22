×
Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi müjdesi

#Beşiktaş#Wilfred Ndidi#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 16:32

Süper Lig'de Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta Ndidi için sevindiren gelişme yaşandı.

Süper Lig'de 26 Ocak Pazartesi akşamı Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Konuya ilişkin siyah beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı."

NDIDI MÜJDESİ

Beşiktaş antrenmanında önemli bir detay da göze çarptı. Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlanan Ndidi'nin, antrenmanda yer aldığı görüldü.

 

 

