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GeriFutbol Beşiktaş'ta Welinton'un alternatifi Hadebe! Son dakika transfer haberleri
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Haber Giriş: 29.07.2020 - 09:55,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Welinton'un alternatifi Hadebe! Son dakika transfer haberleri

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Beşiktaş'ta Welinton'un alternatifi Hadebe! Son dakika transfer haberleri
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper transferinde Alanyaspor'dan Welinton düşünülüyor. Welinton'un alternatifi olarak ise Yeni Malatyaspor'un 24 yaşındaki Zimbabveli stoperi Hadebe belirlendi...

Beşiktaş'ın stoper transferi kim olacak? Stopere yapılacak takviye konusunda Alanyaspor ile Welinton için yoğun görüşmeler yapan Beşiktaş, henüz anlaşmaya varamadı.

Takasta kullanılacak oyuncu konusunda uzlaşamayan iki kulüp arasındaki temaslar devam ederken yönetim, olumsuz bir duruma hazırlık olarak Brezilyalı stoperin alternatifini de belirledi.

WELINTON OLMAZSA...

Kartal, teknik direktör Sergen Yalçın'ın listesinde yer verdiği eski öğrencisi Teenage Hadebe'yi gündemine aldı. Yönetimin, küme düşen Yeni Malatyaspor'dan taliplerinin artması nedeniyle ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 24 yaşındaki Zimbabveli oyuncu için Welinton görüşmelerinin nihai sonuca varmasını beklediği öğrenildi. (Sabah)

Beşiktaşta Welintonun alternatifi Hadebe Son dakika transfer haberleri

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