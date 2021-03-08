Beşiktaş'ta Welinton'dan Sergen Yalçın itirafı

Welinton'un açıklamaları şu şekilde;

Hocamızın hep kazanmaya oynayan bir stili var. Burada büyük takım faktörü var. Bir hedef var, sizden kupalar kazanmanızı bekliyorlar. Hocamızın stili hep aynı, hiç değişmedi.

Takımdaki ambiyans çok iyi. Bundan sonra da bozulmaz. Evet şu an lideriz ama bitmiş bir durum yok. Her maçta aynı şekilde mücadele etmek durumundayız.

'GOL ATMAK İSTİYORUM'

Taraftarın desteğini almak motive ediyor. Böylece onları daha fazla mutlu etmek için mücadele ediyorum. Çok pozisyona giriyoruz, ileride bana gerek kalmıyor. Fırsat gelince Allah'ın izniyle golümü atmak istiyorum.

'OYNADIĞIM EN BÜYÜK TAKIMLARDAN BİRİ'

Beşiktaş oynadığım en büyük takımlardan biri. Yeteneklerim beni buraya kadar getirdi. Bundan sonra daha da ileriye gitmek istiyorum. Hoca kimi seçerse onunla oynayacak. Oyuncularımızın hepsi üst düzey oyuncular.

'ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA OLMAK İSTİYORUM'

Fenerbahçe maçına daha çok var. Şu anda derbi maçı düşünmüyoruz. Maç maç ilerliyoruz ve önümüzdeki ilk maçı düşünüyoruz. Önceki kutlamaları gördüm. Ben de şampiyonluk kutlamalarının içinde olmak istiyorum.

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