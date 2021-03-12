Beşiktaş'ta Welinton'dan maç sonu galibiyet yorumu! 'Büyük bir maç oldu'

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Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta ikinci golü atan Welinton, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Gol attığı için mutlu olduğunu vurgulayan Welinton, "Bizim için büyük bir maç ve iyi bir skor oldu. Golümle birlikte takımım kazandığı için çok mutluyum" dedi.

'Böyle devam etmek istiyorum'

Brezilyalı oyuncu sözlerini, "İlk geldiğimde 1 ay boyunca orada bir adaptasyon dönemi yaşadım. 3 haftadan sonra formum yükseldi. Kendi kalitemi şu an sahaya koyuyorum. Böyle de devam etmek istiyorum." ifadeleriyle sürdürdü.

'Souza ile 11 yaşından beri beraberiz'

Souza ile yakın olduklarını dile getiren Welinton, "Souza olsun, Silva olsun bu isimler çok kullanılıyor. Souza ile 11 yaşından beri beraberim, futbola birlikte başladık. Yola beraber devam ediyoruz. Bugün de çok önemli bir gol attı." şeklinde konuştu.