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Beşiktaş’ta Welinton şoku

Güncelleme: 1 saat önce

#Beşiktaş#Welinton#Brezilya
Beşiktaş’ta Welinton şoku

Beşiktaş'ta Süper Lig'in başlamasına birkaç gün kala Welinton sakatlandı.

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Beşiktaş’ta Welinton’dan gelen sakatlık haberi moralleri bozdu.

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor’u konuk edecek Beşiktaş’ta karşılaşma öncesinde Welinton şoku yaşanıyor. Dün yapılan antrenmanda üst adalesinden sakatlanan Brezilyalı stoperin, 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Futbol A Takımımızın 3 Ağustos günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk ön adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Welinton Souza’nın Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk ön adalesinde (Rectus Femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Welinton Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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#Beşiktaş#Welinton#Brezilya

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