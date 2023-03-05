Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş’ta Welinton cezalı duruma düştü

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Welinton#Süper Lig
Beşiktaş’ta Welinton cezalı duruma düştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 21:56

Beşiktaş’ta Welinton Souza Silva, MKE Ankaragücü karşısında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında karşılaştığı Ankaragücü’nü 2-1’lik skor ile mağlup eden Beşiktaş’ta Welinton, müsabakanın 90+6 dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Brezilyalı oyuncu bu sezon Süper Lig’de Kasımpaşa, İstanbulspor ve Sivasspor maçlarında sarı kart görmüştü.

Başkent ekibi karşısında bu sezonki 4. sarı kartla cezalandırılan deneyimli stoper, Süper Lig’de bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak olan Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek..

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşta Şenol Güneşten Aboubakar ve Gedson açıklamasıBeşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Aboubakar ve Gedson açıklamasıHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Welinton#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden? Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

#Erik Sowinski
Araçlar olası bir depreme hazır mı Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor | 11 SORU 11 CEVAP

Araçlar olası bir depreme hazır mı? Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor? | 11 SORU 11 CEVAP

#Deprem
Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne

Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne?

#15 Dakikalık Şehirler