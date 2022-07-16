Beşiktaş'ta Weghorst ve Muleka'ya tam not!

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Beşiktaş, Avusturya kampındaki 3’üncü ve son hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Mainz 05 ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden Cenk Tosunun 24'üncü dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Viktoria Plzen maçının 11’ine göre kadroda tek değişikliğe gitti.

Fransız teknik adam, Boyd’un yerine Kevin N’Koudou’yu ilk 11’de görevlendirdi. Ismael, Mainz 05 karşısında; Ersin Destanoğlu- Necip Uysal, Welinton, Montero, Rosier, Salih Uçan, Gedson, Umut Meraş, Emirhan Delibaş, N’Koudou ve Cenk Tosun 11'ini sahaya sürdü.

Siyah-beyazlılar, üstün oynadığı karşılaşmada 24'üncü dakikada Cenk Tosunun tek golüyle Alman ekibini mağlup etmeyi başardı. Salih'in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Cenk Tosun, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımına galibiyeti getirdi.

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BREMEN'İ YENDİ, PLZEN'LE BERABERE KALDI

Beşiktaş, Avusturya kampı kapsamındaki ilk hazırlık maçında Werder Bremen'i 2-1'lik skorla yenerken ikinci hazırlık maçında Viktoria Plzen ile de 0-0 berabere kaldı.

UĞUR MELEKE: WEGHORST - MULEKA İKİLİSİ ÇOK UMUT VERİCİ

Beşiktaş, Avusturya’da üç ciddi hazırlık maçı yaptı: Bunların ikisi Bundesliga ekipleri Werder Bremen ve Mainz ile, biri de Çek şampiyonu Viktoria Plzen’leydi. Bu üç maçın ilk 11’lerinde tam 8 oyuncu aynıydı; Bremen müsabakasından Plzen’e 2, Plzen’den de Mainz’a sadece 1 değişiklik yaparak geçiş yaptı Ismael. Yani hazırlık maçlarını ciddiye aldı. Bir as 11 oluşturmaktı amacı.

STRATEJİ HEP AYNI

Her üç maçta da Beşiktaş’ın dizilişi 3-4-1-2 idi. Her üç müsabakaya da aynı üçlü savunma, NecipWelinton-Montero başladı. Yalnız enteresandır, Fransız teknik adam Rosier’i zaman zaman üçlü defansın içinde de değerlendiriyor. Bu üç karşılaşmada gördüğümüz kadarıyla Beşiktaş’ın stratejisi aynı: Eğer rakipleri bir atağı tamamlayamazsa, kaleci Ersin’le oyunu hızlı başlatmak ve hazırlıksız yakalamak ana amaç. Dün Mainz’ın hücum oyuncuları erken faullerle, Ersin’i de sürekli rahatsız ederek bu ihtimalin önünü genelde kestiler.

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TAKIMIN KALBİ GHEZZAL

Eğer oyun Ersin’le hızlı başlatılamazsa bu kez geride birkaç top çevirip Montero veya Welinton’un ayağından uzun top oynanıyor. Bu uzun toplar da dün 46’da Weghorst’un oyuna girmesiyle daha fazla anlam kazandı. Dün sanırım 45’le 65 arası sahada kalan Weghorst’luMuleka’lı-Ghezzal’li 11, Beşiktaş’ın 2022-23’teki as 11’i. Ghezzal takımın kalbi. On numara rolünde onu izleyeceğiz. Ghezzal’in arkasındaki ikilide Gedson-Salih’i seyretme ihtimalimiz yüksek. Salih hem hazırlık maçlarında etkili oynuyor. Hem de ilk 11’de üç yerliye ihtiyaç duyulduğu için o bölgede formayı kapma şansı artıyor Salih’in. Dün de Cenk’in attığı golde hem presteki rolü, hem de ara pası etkileyiciydi.

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MULEKA ÇOK GEZİYOR

Herkesin merak ettiği Beşiktaş’ın yeni santrforları Weghorst - Muleka’ya gelince... Weghorst hem presçi, hem set hücumuna katılmaya istekli, hem de havada etkili. Hollandalı dev santrfor en uçta dokuz numara rolünde oynarken partneri Muleka daha fazla geziyordolaşıyor ve savunma dengesini bozmaya çalışıyor. Beşiktaş’ın bu sezonki santrfor ikilisinin ilk 45 dakikalık test sonucu gayet etkileyici, gayet umut vericiydi dün.