Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Beşiktaş'ta Weghorst, Manchester United iddialarını doğruladı! Aboubakar transferi...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Wout Weghorst#Vincent Aboubakar
Beşiktaşta Weghorst, Manchester United iddialarını doğruladı Aboubakar transferi...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 12:13

Beşiktaş’ın sezon başı İngiliz ekibi Burnley’den kiraladığı Wout Weghorst, sezonu tamamlamadan ayrılacak gibi duruyor.

Haberin Devamı

Süper Lig’deki performansına Dünya Kupası’nda attığı golleri de ekleyen ve bir anda Avrupa takımlarının gözdesi haline gelen Hollandalı golcü için dün gece oldukça hareketli geçti.

Kasımpaşa maçında attığı golden sonra veda eder gibi hareketlerde bulunan Weghorst, maç sonunda da stadın çimlerinde uzun süre tribünlere ve taraftara bakarak adeta vedayı doğrulamış oldu.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı sonrası dikkat çeken yorumlar: Ecel terleri döktü, bu kadar mahkum oynamak düşündürücüBeşiktaş - Kasımpaşa maçı sonrası dikkat çeken yorumlar: Ecel terleri döktü, bu kadar mahkum oynamak düşündürücüHaberi görüntüle

Maç esnasında önce Fransız, sonra Türk basını ve ardından İngiliz basınında patlayan haberlerin ardından, ilk başta yalanlanan Manchester United ilgisi, maç bitiminde kabul edildi ve Hollandalı yıldızın transfer süreci başlamış oldu.

Haberin Devamı

İşte Weghorst’da son durum:

WEGHORST, MANCHESTER UNITED İDDİALARINI DOĞRULADI VE AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Beşiktaş yönetimi ve sportif direktörü, Weghorst için kendilerine bir teklif gelmediğini açıkladı. Ancak olası teklifin Premier Lig’in güçlü temsilcisi Manchester United veya başka bir Avrupa takımından olması halinde kendilerine değil, Burnley’e olacağının altı da özellikle çizildi.

Burnley F.C, Weghorst’un satışı veya yeniden kiralanması için başka bir kulüple anlaşırsa Beşiktaş ile yeniden masaya oturacak ve siyah beyazlıların onay vermesi halinde ayrılık gerçekleşecek.

Burada en önemli kriter ise Weghorst’un tutumu.

Beşiktaş yönetimi, her ne kadar ’izin vermezsek gidemez’ dese de, Manchester United’da oynama şansı yakalamış bir futbolcuya bu izni vermezlerse, yaşayacağı psikolojik durumun çok olumsuz yansımalarını da göz ardı etmiyor.

Alınan son bilgilere göre Wout Weghorst, Manchester United fırsatını kesinlikle kaçırmak istemiyor ve ayrılmanın eşiğinde.

Dün akşam oynanan Kasımpaşa maçından sonra yönetimle bu konuyu konuşan Weghorst, Manchester United’la görüşmelerde bulunduklarını ve ayrılmak istediğini açıkça söyledi. Yönetim ise resmi prosedürleri yıldız oyuncuya hatırlatarak, Burnley ve Manchester United’ın kendilerine resmi teklifi getirmesini beklemeye geçti.

Haberin Devamı

Oldukça duygusal bir konuşma yaptığı öğrenilen Hollandalı oyuncunun, transferinin nereye varacağı önümüzdeki bir kaç gün içinde netleşecek.

ABOUBAKAR GELİRSE...

Bu arada Weghorst’un ayrılması durumunda ilk aday gibi görünen Aboubakar transferi biraz zor gibi.

Siyah beyazlılar 30 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ederken, Ronaldo’nun transferiyle Al Nassr’dan ayrılan Aboubakar’ın Beşiktaş’tan gidiş süreci, boşta olduğu için çok yüksek rakamlara kontrat yapma isteği gibi etkenler bu transferi oldukça zor bir hale getiriyor.

A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Aboubakar transferinde mesafe kat etmesi halinde Weghorst'un ayrılığına izin verecek.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Wout Weghorst#Vincent Aboubakar

BAKMADAN GEÇME!

Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı Tavuk suyunun sırrı ne Hasta çorbası nasıl olmalı Hepsini uzmanlara sorduk...

Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı? Tavuk suyunun sırrı ne? 'Hasta çorbası' nasıl olmalı? Hepsini uzmanlara sorduk...

#Sağlık
Tek isteği biyolojik ailesini bulmaktı... Bir DNA testi yaptı, film gibi bir maceranın içine düştü

Tek isteği biyolojik ailesini bulmaktı... Bir DNA testi yaptı, film gibi bir maceranın içine düştü

#DNA Testi
Tarihin en büyük soygununu yaptılar, arkalarında en ufak bir iz bırakmadılar Peki nasıl yakalandılar Her şeyi değiştiren 6 gün...

Tarihin en büyük soygununu yaptılar, arkalarında en ufak bir iz bırakmadılar! Peki nasıl yakalandılar? Her şeyi değiştiren 6 gün...

#Büyük Brink's Soygunu