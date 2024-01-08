Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın alternatifi Sebastian Haller

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Beşiktaş, ayrılması beklenen Kamerunlu golcünün alternatifini buldu.

29 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun yarım sezonluğuna kiralanması konusunda Dortmund ile söz kesildi.

Siyah beyazlılar kira bedeli ödemeyecek ancak Haller’in sezon sonuna kadar Dortmund’dan alması gereken parayı verecek. Temmuz 2022’de Dortmund’a imza attıktan sonra testis kanseri olduğu ortaya çıkan Haller, 6 ay tedavi gördükten sonra sahalara dönmüştü.

KULÜPLER SEBASTiAN HALLER iÇiN 111 MiLYON EURO BONSERViS ÖDEDi

2015 Auxerre Utrecht 750 bin Euro

2017 Utrecht Frankfurt 7 milyon Euro

2019 Frankfurt West Ham 50 milyon Euro

2021 West Ham Ajax 22.5 milyon Euro

2022 Ajax Dortmund 31 milyon Euro