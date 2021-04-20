Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'dan sakatlık açıklaması!

Sakatlıktan çıktıktan sonra Sivasspor maçına ilk 11'de başlayan 45. dakikada sakatlandı ve ikinci yarıya devam edemedi.

Vincent Aboubakar, 0-0 biten Sivasspor maçının ardından şöyle konuştu;

MR çekildikten sonra durumum belli olacak. MR çektirdikten sonra ne kadar sahalardan uzak kalacağım ortaya çıkacak.

Sıkıntılı ve zor bir dönemden geçiyoruz. Cenk, Oğuzhan, Hasic aramızda yok. Güçlü karakterlerden oluşan bir takımız. Bu zorluklara yenilmeyeceğiz, bu sorunların üstünden gelebilecek kapasitede bir takımız.