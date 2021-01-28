Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'dan Hulk açıklaması! 'Problemim olmaz'

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş'taki performansıyla takımının liderliğinde büyük rol oynayan Vincent Aboubakar, Hulk’un transferinin gündemde olmasıyla ilgili “Kulüp bir oyuncu almaya karar verirse, hoca da takıma koyarsa, herkesin uyması lazım. Hulk transferiyle ilgili benim için sorun yok” ifadelerini kullandı.

Kamerunlu yıldız ayrıca “Tartışma konusu olan sakatlığımdı. Sakatlıktan sonra uzun süre oynamadım. Kuşku duyanlar kendine göre haklı olabilir ama bunların hepsinin boşa olduğunu gösterdim. Haftada iki maça çıkıyorum ve performansım iyi” dedi.

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