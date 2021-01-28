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GeriFutbol Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'dan Hulk açıklaması! 'Problemim olmaz'
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Futbol
Haber Giriş: 28.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'dan Hulk açıklaması! 'Problemim olmaz'

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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'dan Hulk açıklaması! 'Problemim olmaz'
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Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, siyah-beyazlıların transfer listesindeki Hulk hakkında konuştu.

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş'taki performansıyla takımının liderliğinde büyük rol oynayan Vincent Aboubakar, Hulk’un transferinin gündemde olmasıyla ilgili “Kulüp bir oyuncu almaya karar verirse, hoca da takıma koyarsa, herkesin uyması lazım. Hulk transferiyle ilgili benim için sorun yok” ifadelerini kullandı.

Kamerunlu yıldız ayrıca “Tartışma konusu olan sakatlığımdı. Sakatlıktan sonra uzun süre oynamadım. Kuşku duyanlar kendine göre haklı olabilir ama bunların hepsinin boşa olduğunu gösterdim. Haftada iki maça çıkıyorum ve performansım iyi” dedi.

Beşiktaşta Vincent Aboubakardan Hulk açıklaması Problemim olmaz

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