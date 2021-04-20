Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sakatlandı
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Kamerunlu golcü Aboubakar, sakatlık geçirdi.
Uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasında uzak kalan Vincent Aboubakar, 4 maçın ardından ilk 11'deki yerini aldı.
Sergen Yalçın'ın 11'de yer verdiği yıldız golcü, ilk devrenin son anlarında yaşadığı sakatlık sonrası kulübeye değişiklik işareti yaptı.
Aboubakar devreyi tamamlarken ikinci yarıda sahaya çıkmadı. Kamerunlu golcü, 2. yarının başında yerini N'Koudou'ya bıraktı.
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